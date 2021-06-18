Новости Эстонии
18.06.2021, 15:10

Финский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

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В Финском заливе случилась редкая ситуация, когда беспилотный летательный аппарат финской погранохраны нарушил воздушную границу Эстонии, передает MTV Uutiset
Инцидент произошел в четверг утром.

"Во время патрулирования морского пространства беспилотный летательный аппарат влетел в западной части Финского залива в эстонское воздушное пространство. Пребывание в воздушном пространстве Эстонии длилось несколько минут. Максимальное нарушение аппаратом эстонского воздушного пространства составило около 2 километров", - сообщила погранохрана Финляндии.

Финские власти проведут тщательное расследование инцидента.

По данным заместителя командующего морской пограничной охраной в Финском заливе Микко Симола, опасности для воздушного движения не было. Дрон сбился с курса, но причина этого пока неясна. Возможна как техническая, так и человеческая ошибка.

На время расследования дроны погранохраны Финляндии выведены из использования.

Посмотрите, как используют дроны финские пограничники (Schiebel Camcopter S-100).

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