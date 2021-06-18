Финский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии(1)
Инцидент произошел в четверг утром.
"Во время патрулирования морского пространства беспилотный летательный аппарат влетел в западной части Финского залива в эстонское воздушное пространство. Пребывание в воздушном пространстве Эстонии длилось несколько минут. Максимальное нарушение аппаратом эстонского воздушного пространства составило около 2 километров", - сообщила погранохрана Финляндии.
Финские власти проведут тщательное расследование инцидента.
По данным заместителя командующего морской пограничной охраной в Финском заливе Микко Симола, опасности для воздушного движения не было. Дрон сбился с курса, но причина этого пока неясна. Возможна как техническая, так и человеческая ошибка.
На время расследования дроны погранохраны Финляндии выведены из использования.
Посмотрите, как используют дроны финские пограничники (Schiebel Camcopter S-100).