Финский дрон нарушил воздушное пространство Эстонии

"Во время патрулирования морского пространства беспилотный летательный аппарат влетел в западной части Финского залива в эстонское воздушное пространство. Пребывание в воздушном пространстве Эстонии длилось несколько минут. Максимальное нарушение аппаратом эстонского воздушного пространства составило около 2 километров", - сообщила погранохрана Финляндии .

По данным заместителя командующего морской пограничной охраной в Финском заливе Микко Симола, опасности для воздушного движения не было. Дрон сбился с курса, но причина этого пока неясна. Возможна как техническая, так и человеческая ошибка.