Гражданская война в Великобритании: Сборные Англии и Шотландии сыграют на чемпионате Европы по футболу

В пятницу на ”Уэмбли” сыграют сборные с самой богатой историей. Англия примет Шотландию — это старейшее в мире соперничество национальных команд, на Евро-2020 они встретятся в 115-й раз, пишет sports.ru.

Несмотря на нынешнее очевидное превосходство Англии над соседями (3-е место против 28-го в рейтинге УЕФА еще не отражает реальный разрыв), за 149 лет между сборными почти равновесие: Англия выиграла 48 матчей, Шотландия — 41, 25 раз команды сыграли вничью.

Историки шутят, что первый футбольный матч между соседями прошел, когда Уильям Уоллес (народный герой Шотландии, борец за независимость страны в 13 веке, чью роль в фильме ”Храброе Сердце” исполнил Мел Гибсон) кинул свиной мочевой пузырь через Вал Адриана (стена, построенная римлянами и отделяющая Англию от северных территорий), а английский крестьянин пнул его обратно.

Мало какое футбольное соперничество дополняет столь богатая история политических, военных и культурных конфликтов. Максимально краткое и исчерпывающее содержание отношений между соседями: Шотландия веками пыталась получить независимость, и последняя попытка провалилась в 2014 году, когда на референдуме о независимости шотландцы проголосовали против (55,3%). Страны выясняли отношения во всех возможных сферах, и как только в середине 19 века начала формироваться футбольная культура, а в 1863-м Футбольная ассоциация определилась с футбольными правилами, проведение матчей между соседями были лишь вопросом времени. В эту пятницу Шотландия получит шанс отомстить за него и обыграть соседей – впервые с 1999-го.