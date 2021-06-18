ЧЕ по футболу
18.06.2021, 17:45

Центральноевропейское дерби украсит пятничный вечер чемпионата Европы

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Jalgpall Eesti vs Horvaatia
Jalgpall Eesti vs Horvaatia
Foto: Andres Putting
Сегодня в 19:00 сборная Хорватии сыграет со сборной Чехии на чемпионате Европы по футболу.

Сборная Чехии удачно начала турнир. Спокойная победа над Шотландией 2:0. Украшением поединка стал гол с центра поля Патрика Шика, который оформил дубль. Хорваты проиграли "любимому" сопернику — полной молодых талантов сборной Англии. В этой встрече до сих пор чувствовался запах отборочного этапа Евро-2008, когда Хорватия не пустила Англию на турнир.

Если чехи победят, то они обеспечат себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы. Если хорваты оступятся, то почти на 99% могут забыть об продолжении Евро-2020. Не стоит забывать, что Хорватия дошла до финала чемпионата мира в России три года назад, а Чехия и вовсе не квалифицировалась на главный турнир сборных.

Однако время изменилось, команды примерно уровнялись в силах, поэтому следить за поединком будет еще интересней!

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