ГАЛЕРЕЯ | Вертолет бизнесмена Олега Гросса приземлился рядом с пярнуским пляжем

В четверг около 9 часов вечера находящихся на пярнуском пляже людей побеспокоил вертолет, приземлившийся поблизости на травяную площадку. Из летательного аппарата вышел Олег Гросс.

У эстонского бизнесмена семиместный вертолет марки Eurocopter EC 130, такого нет ни в Эстонии, ни в Финляндии, он уникален для всей Скандинавии.