18.06.2021, 13:58
ГАЛЕРЕЯ | Вертолет бизнесмена Олега Гросса приземлился рядом с пярнуским пляжем(3)
Foto: Sven Arbet
Предприниматель, собственник торговой сети Grossi Олег Гросс прилетел на своем вертолете в летнюю столицу Эстонии. Но долго там не задержится, пишет Kroonika.
В четверг около 9 часов вечера находящихся на пярнуском пляже людей побеспокоил вертолет, приземлившийся поблизости на травяную площадку. Из летательного аппарата вышел Олег Гросс.
У эстонского бизнесмена семиместный вертолет марки Eurocopter EC 130, такого нет ни в Эстонии, ни в Финляндии, он уникален для всей Скандинавии.
Причины, по которым Гросс навестил летнюю столицу, неизвестны.