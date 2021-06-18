В Москве побит рекорд по заболеваемости коронавирусом и введены новые ограничения

Рекордный прирост заражений в Москве

В российской столице зарегистрировали абсолютный максимум новых случаев коронавируса — заболели за сутки 9 056 человек. Как следует из данных оперативного штаба, до этого наибольшее число новых случаев коронавируса было 24 декабря прошлого года — 8 203.

В Московской области зарегистрировали 1 254 зараженных, в Санкт-Петербурге — 970.

Общий прирост заболевших в стране составил 17 262 человек, выздоровели 10 954 человека. За сутки в России подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом — 453 человек.

"Бесковидные территории" и новые ограничения



В Москве с 19 июня организуют точки общепита, свободные от Covid-19. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Вход в рестораны будет по QR-коду вакцинации, получаемому на Госуслугах. Этот эксперимент начнется в одном-двух десятках ресторанов — пока неизвестно, каких именно. Он отметил, что дети смогут посещать рестораны, если они вместе с вакцинированными родителями.

"Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", — написал Собянин.

С 18 июня массовые мероприятия в столице будут ограничены до 1000 человек. Театры и кино продолжат работать.

Действующие ограничения мэр продлил до 29 июня. Игровые комнаты, детские площадки и беседки в парках, зоопарки и фудкорты пока будут закрыты. Исключение сделано для скамеек в парках. Продолжает действовать запрет на работу баров, клубов и караоке с 23 часов до 6 утра — однако в указе мэра сказано, что ночная работа возможна при наличии у всех посетителей (кроме не достигших 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины.

Собянин прекратил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня.