В Москве побит рекорд по заболеваемости коронавирусом и введены новые ограничения(1)
Рекордный прирост заражений в Москве
В Московской области зарегистрировали 1 254 зараженных, в Санкт-Петербурге — 970.
Общий прирост заболевших в стране составил 17 262 человек, выздоровели 10 954 человека. За сутки в России подтверждено наибольшее с 18 марта число смертей пациентов с коронавирусом — 453 человек.
"Бесковидные территории" и новые ограничения
В Москве с 19 июня организуют точки общепита, свободные от Covid-19. Об этом сообщил в своем блоге мэр Сергей Собянин. Вход в рестораны будет по QR-коду вакцинации, получаемому на Госуслугах. Этот эксперимент начнется в одном-двух десятках ресторанов — пока неизвестно, каких именно. Он отметил, что дети смогут посещать рестораны, если они вместе с вакцинированными родителями.
"Объявим эти рестораны "бесковидными" территориями, для посещения которых нужен QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. За неделю настроим информационную систему контроля, отработаем технологию, поймем, как она работает. И тогда можно будет тиражировать этот опыт", — написал Собянин.
С 18 июня массовые мероприятия в столице будут ограничены до 1000 человек. Театры и кино продолжат работать.
Действующие ограничения мэр продлил до 29 июня. Игровые комнаты, детские площадки и беседки в парках, зоопарки и фудкорты пока будут закрыты. Исключение сделано для скамеек в парках. Продолжает действовать запрет на работу баров, клубов и караоке с 23 часов до 6 утра — однако в указе мэра сказано, что ночная работа возможна при наличии у всех посетителей (кроме не достигших 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины.
Собянин прекратил режим нерабочих дней в Москве с 21 июня.
Он добавил, что с июля может начаться вакцинация мигрантов в городе однокомпонентной вакциной "Спутник Лайт". "В прошлом году было принято решение в первую очередь обеспечить вакциной своих граждан. Именно с этим связаны ограничения, и ни с чем другим. Сейчас начато изготовление "Спутника Лайт". По сути, это первый компонент классического "Спутника". Скорее всего, мы получим разрешение использовать его для вакцинации мигрантов. По нашим расчетам, это произойдет в начале июля, может быть, и раньше", — написал Собянин в своем блоге.
Ранее крупнейшие сервисы-агрегаторы такси поддержали распоряжение московских властей об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг.
В Санкт-Петербурге начали публиковать статистику
Власти Санкт-Петербурга впервые после начала Петербургского экономического форума и проведения чемпионата Европы в Петербурге опубликовали новую статистику числа госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией.
Согласно данным, опубликованным на сайте городского комитета по здравоохранению, в больницы попадают в среднем 800-850 больных в сутки.
"Доля тяжелых больных в стационарах города — около 18%. На данный момент на инвазивной искусственной вентиляции легких находятся 140 пациента, на неинвазивной искусственной вентиляции легких — 269 пациентов", — говорится в сообщении властей.
В Петербурге развернуты 8815 коек для пациентов с Covid-19, сообщили чиновники. Они призвали сделать прививку "всех, кто по тем или иным причинам этого еще не сделал". "На сегодняшний день в Петербурге не зарегистрировано ни одного случая тяжелой реакции на вакцину и каких-либо осложнений после прививки", — сообщили городские власти.
Власти Петербурга в последний раз опубликовали статистику по госпитализациям 2 июня, в день начала ПМЭФ. После этого власти давали только информацию о числе вакцинированных.
Согласно данным федерального штаба по борьбе с инфекцией, за последние сутки в Петербурге выявлено 946 случаев заражения, это максимальное число с 12 марта. 61 человек умер и 1757 выздоровели.
Госпитализирован губернатор Калужской области
Губернатор Калужской области Владислав Шапша госпитализирован с коронавирусом. Об этом он сам сообщил в "Инстаграме".
"Нахожусь в Калуге, в ковидном отделении. Подхватил эту болячку, получил подтвержденный тест и сейчас прохожу лечение. Состояние уже нормальное, болезнь проходит в легкой форме", — сказал он в опубликованном видео.
По словам Шапши, он сделал прививку от коронавируа, и этим объясняется его легкое течение болезни. Шапша обратился к жителям региона с призывом "немедленно" пройти вакцинацию и не откладывать ее.
В среду 16 июня о своей госпитализации с Covid-19 заявил глава Республики Коми Владимир Уйба. По его словам, он повторно привился от коронавируса в феврале этого года, но "все-таки заболел".
"Я привился "Спутником V" в феврале этого года, получил достаточно высокий титр антител, и вот повторное заражение. Хочу сказать, что если бы не было прививок, то при том уровне микробного заражения, которое у меня сейчас есть по результатам ПЦР, это заболевание протекало бы в очень тяжелой форме", — сказал Уйба.
Отменены Грушинский фестиваль и "Дикая мята"
Фестиваль "Дикая мята", который должен был пройти с 18 по 20 июня в Тульской области, отменили. Его отменяли и в прошлом году. В этот раз ожидалось, что он состоится, но пускать посетителей планировали только при наличии отрицательного ПЦР-теста или сертификата о прививке.
"Сообщаем, что в полночь мы получили приказ о том, что все массовые мероприятия в Тульской области отменены, включая фестиваль "Дикая Мята", — сообщили организаторы.
В регионе отменили все массовые развлекательные мероприятия и ввели режим повышенной готовности из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью.
Организатор фестиваля Андрей Клюкин в эфире "Эха Москвы" оценил потери от отмены мероприятия в 96 млн рублей.
Накануне 17 июня отменили также Грушинский фестиваль авторской песни, который должен был пройти 1-4 июля в Самарской области.
"Спутник" не будут адаптировать к индийскому штамму
Вакцину "Спутник V" не будут адаптировать к индийскому штамму, заявил "Известиям" глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, в этом нет необходимости, и главное — поддерживать высокий титр антител и вовремя ревакцинироваться.
Создавать новую вакцину или корректировать существующую, по его словам, "довольно долго". "Весь процесс, включая регуляторику, займет до 3-4 месяцев. За это время вирус мутирует и придет еще какой-то штамм", — сказал Гинцбург.
По его словам, правильной стратегией будет вакцинироваться "Спутником", а по прошествии времени, когда титры защитных антител снизятся, ревакцинироваться при помощи "Спутника Лайт".