VAR В футзале: за и против

С момента своего появления в футболе несколько лет назад, система видеопомощи арбитрам, или просто VAR, оказалась в центре горячих дискуссий болельщиков по всему миру. Многие удовлетворены этой инноваций, поскольку считают, что она значительно уменьшает количество ошибок, допущенных судьей, в то время как другая часть болельщиков выступают против, потому что считают, что она до неузнаваемости меняет традиционную игру. Среди недостатков называют увеличение продолжительности матча, а также критикуют сам процесс, утверждая, что он является недостаточно прозрачным. В данном контексте нас не очень интересует, как VAR влияет на футбольный мир, мы хотим коснуться вопроса должен ли VAR быть реализован в футзале?

Дискуссия о VAR в футзале началась довольно скромно, никто не призывал срочно брать пример с футбола, да и связана она была, в основном, лишь с самыми топовыми футзальными соревнованиями. Однако тема внедрения VAR в футзале набирает обороты, особенно после того, как ФИФА решила впервые использовать VAR на Чемпионате мира. Очевидно, что VAR все еще является новой технологией, которая продолжает совершенствоваться, и несмотря на то, что его использование становится все более и более распространенным, VAR все еще должен прочно укорениться в футболе, прежде чем сможет “перейти” в другой вид спорта, такой как футзал.