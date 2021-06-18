VAR В футзале: за и против
С момента своего появления в футболе несколько лет назад, система видеопомощи арбитрам, или просто VAR, оказалась в центре горячих дискуссий болельщиков по всему миру. Многие удовлетворены этой инноваций, поскольку считают, что она значительно уменьшает количество ошибок, допущенных судьей, в то время как другая часть болельщиков выступают против, потому что считают, что она до неузнаваемости меняет традиционную игру. Среди недостатков называют увеличение продолжительности матча, а также критикуют сам процесс, утверждая, что он является недостаточно прозрачным. В данном контексте нас не очень интересует, как VAR влияет на футбольный мир, мы хотим коснуться вопроса должен ли VAR быть реализован в футзале?
Дискуссия о VAR в футзале началась довольно скромно, никто не призывал срочно брать пример с футбола, да и связана она была, в основном, лишь с самыми топовыми футзальными соревнованиями. Однако тема внедрения VAR в футзале набирает обороты, особенно после того, как ФИФА решила впервые использовать VAR на Чемпионате мира. Очевидно, что VAR все еще является новой технологией, которая продолжает совершенствоваться, и несмотря на то, что его использование становится все более и более распространенным, VAR все еще должен прочно укорениться в футболе, прежде чем сможет “перейти” в другой вид спорта, такой как футзал.
Итак, чтобы облегчить дискуссию о введении VAR в футзале, давайте рассмотрим плюсы и минусы такого сценария. Каждое нововведение сначала воспринимается довольно сложно, особенно ценителями традиционных ценностей этого вида спорта. Но в то же время многие будут говорить о том, что неправильно игнорировать технологический прогресс, который изменит футзал таким же образом, как технологии изменил нашу повседневную жизнь, позволяя нашему любимому виду спорта не терять популярность среди новых, развивающихся видов. Да и можем ли мы утверждать, что основатели футбола или футзала были бы против такого рода технологий в игре, если бы они у них были? Ответа на этот вопрос мы уже никогда не узнаем.
Плюсы:
- По сравнению с футболом, футзал имеет гораздо лучшую фундаментальную базу для реализации VAR. Этот вид спорта уже знаком с механикой остановки времени каждый раз, когда мяч выходит из игры. Это совершенно противоположное явление непрерывному таймеру в футбольном матче, где паузы на просмотр эпизода могут вызвать необычно длительные задержки и нарушить игровой ритм одной или обеих команд. Хотя длительные задержки потенциально могут иметь такой же разрушительный фактор и в футзале, игроки уже привыкли к остановкам, которых не существует в футболе.
- Теперь самое очевидное. VAR мог бы устранить множество важнейших ошибок, допущенных судьей – будь то голы, фолы или двухминутные удаления. Футзал – очень динамичный и эффектный вид спорта, ход матча в котором чрезвычайно быстро развивается, и судья должен быть полностью сосредоточен на протяжении всей игры, потому что матч может быть перевернут с ног на голову за считанные секунды. VAR мог бы помочь в устранении тех важных ошибок, которые могут изменить течение игры. Это также снизило бы количество споров после матча, чтобы болельщики и игроки могли сосредоточиться на самой игре, а не обвинять во всем судей.
- VAR также может способствовать профессиональному развитию судей в нашем спорте. За ростом общего качества игроков во всем мире должно последовать развитие судейских навыков у арбитров. Профессиональное образование судей, которое могло бы последовать за внедрением VAR, потенциально очень полезно для футзала, как вида спорта.
Минусы:
- К сожалению, первое, что приходит на ум – это нехватка средств на дорогостоящее оборудование. VAR по-прежнему является очень дорогой технологией, по крайней мере в ее нынешнем виде, и для национальных футзальных/футбольных ассоциаций внедрение ее в свои лиги займёт огромную часть их бюджета, и такая инновация по-прежнему недоступна для большинства ассоциаций. Если мы посмотрим на VAR в футболе, то увидим, что команда арбитров на поле дополнилась новыми членами в комнате VAR. Кроме того, каждая команда в лиге должна инвестировать свои средства в технологии, которые сделают VAR возможным, например, установка на домашних аренах камер с высокой четкостью. К сожалению, в этом отношении VAR все еще очень далека от глобальной реализации в футзале.
- VAR должен улучшить свои субъективные решения. Мы много раз видели в футболе, что арбитры из комнаты VAR решили не действовать в конкретном эпизоде, даже если повтор ясно показывает, что они должны были это сделать. Чтобы избавиться от несогласованности в применении правил еще предстоит пройти долгий путь, и в течение некоторого времени она была главным аргументом для противников VAR. Нынешние негативные примеры из футбола не дают нам никаких гарантий, что в футзале ситуация будет лучше.
- Прозрачность всего процесса – это еще один вопрос. В некоторых видах спорта, где используется какая-либо видеопомощь (например, в американском футболе), болельщикам на стадионе или во время трансляции предоставляется аудиозапись принятого решения. В футболе все общение между главным судьей и его командой в комнате VAR остается тайной.
Как уже упоминалось в разделе "плюсов" VAR гарантирует меньше споров вокруг судейских решений. В то время, как для игроков и тренерского штаба этот фактор является положительным, поскольку позволяет им сосредоточиться на самой игре, именно споры подпитывают разговоры вокруг матча и поддерживают интерес болельщиков. Некоторые споры могут спровоцировать соперничество, которое может стать огромным магнитом для поклонников в последующие годы. Как отмечают многие болельщики, споры необязательно плохо сказываются на восприятие игры.
VAR в футзале – это интригующая идея, которая может привнести новые и захватывающие инновации в игру. Однако, чтобы стать глобально применимым, внедрение видеотехнологий в футзал должно преодолеть препятствие в виде нехватки средств, с которым обычно сталкивается наш вид спорта. VAR в футзале в основном используется в, возможно, лучшей и наиболее развитой в инфраструктурном отношении футзальной лиге в мире – в Испании. И даже там он используется только в особых случаях. Всемирное использование VAR в футзале все еще находится отдаленном будущем, поскольку другие лиги все еще не могут конкурировать с организационными стандартами, установленными испанскими чиновниками по футзалу. Однако ФИФА создала важный прецедент с использованием VAR во время чемпионата мира по футзалу. Это может стать новым стандартом для аналогичных соревнований на международном уровне на таких турнирах, как Чемпионат Европы по футзалу или Лига чемпионов.