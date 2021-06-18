Попавший в среду в ДТП в Ляэне-Вирумаа водитель скончался в больнице

Работавший на месте происшествия полицейский Раквереского отделения полиции Тауно Веттик сказал, что, по первоначальным данным, легковой автомобиль Mercedes Benz ехал со стороны Таллинна в сторону Нарвы и по неизвестной причине выехал на встречную полосу. После этого автомобиль выехал с дороги и несколько раз перевернулся.

"Это произошло на прямом участке шоссе, видимость, погодные и дорожные условия были хорошими. Полиция сейчас расследует, что могло привести к столь тяжелому ДТП, в том числе проверим, не было ли ДТП обусловлено расстройством здоровья водителя", — сказал Веттик.

В среду с места ДТП водителя в бессознательном состоянии вертолет Департамента полиции и погранохраны доставил в Северо-Эстонскую региональную больницу. Пассажир, 69-летняя женщина, была в сознании, ее доставили в больницу скорой помощью.

По состоянию на 17 июня в Эстонии произошло 587 ДТП, в которых погибло 18 человек и пострадало 680 человек. За тот же период прошлого года произошло 582 ДТП, в которых погибло 26 человек, пострадало 662 человека.