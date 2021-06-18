Шведы наконец-то победили в Санкт-Петербурге

Шведы добились победы на последних минутах матча. Игра проходила в обе стороны, команды обменивались атаками, но единственный гол решил исход поединка. Теперь шведы имеют 4 очка, Словакия осталась с тремя.

До матча

Обе команды положительно закончили первые матчи. Швеция сыграла вничью с фаворитом группы — Испанией. Словакия уверенно обыграла Левандовского и Польшу. Каждая из команд может неожиданно вырваться в лидеры, а там и до 1/8 финала недалеко.

Швеция в первом матче активно оборонялась. Их процент владения был около 20, но пару интересных атак они все-таки смогли предложить чемпионам мира и Европы. В скандинавской команде, как обычно, есть несколько футболистов из топ-команд. Виктор Линделеф помог "Манчестер Юнайтед" добиться второго места в Англии, Александер Исак недурно показал себя в "Реал Сосьедаде", также шведский десант впервые помог "Краснодару" выйти в Лигу чемпионов. Жаль, что посол шведского футбола Златан Ибрагимович пропускает турнир из-за травмы.

У Словакии тоже подобран серьезный коллектив. Обороной руководит игрок "Интера" Милан Шкриньяр, за голы отвечает Ондрей Дуду из "Кельна", а пасы раздает экс-неаполитанец Марек Гамшик.

Обе команды не проигрывают шесть матчей подряд. Возможно, сегодня эта статистика изменится.