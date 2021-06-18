Депутат Рийгикогу оштрафован за нарушение требований по борьбе с COVID-19 на 400 евро
В середине января коронавирусом заразились несколько депутатов парламента от партии Isamaa ("Отечество") в том числе и являвшийся в то время председателем финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.
У Кокка были симптомы вирусного заболевания, однако он не ушел на самоизоляцию, хотя и знал, что он по меньшей мере находился в близком контакте с зараженным коронавирусом.
Департамент здоровья вынес решение о штрафе 10 мая, но Кокк имел возможность обжаловать это решение до 9 июня. Так как он этого не сделал, и решение о штрафе вступило в силу, то появилась возможность раскрыть сумму штрафа, которая до сих пор не называлась.
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