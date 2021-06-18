Государственный суд запретил государству требовать данные предприятий связи для расследования преступлений

"Затребование противоправно сохраненных данных нарушило бы и гарантированное конституцией Эстонии неприкосновенность частной жизни", — находит Госсуд.

Вместе с тем нужно, по мнению суда, проанализировать, следует ли каким-то образом возместить человеку ущерб, нанесенный противоправным вмешательством в личную жизнь. К примеру, снижением суммы судебных издержек, которые должен погасить осужденный.

Сегодняшнее решение суда лишает прокуратуру или суд права делать запросы в предприятия связи, чтобы получить данные телефонных разговоров и позиционирования, которые хранятся на основании Закона об электронной связи как раз в интересах расследования правонарушений.

В исключительных случаях в качестве доказательств можно использовать только данные, которые были запрошены до решения Европейского суда от 6 октября 2020 года по делу La Quadrature du Net.

"Использование данных в уголовном производстве исключено до тех пор, пока законы, касающиеся их сохранения и использования, не будут соласованы с правовыми нормами Европейского союза", — гласит решение Госсуда.

Суд отмечает, что решение не касается запросов по идентификация пользователя телефона или доступа к сетям связи, получаемого органами слежки и безопасности при выполнении установленных законом условий. У клиента предприятий связи тоже есть возможность запросить касающиеся его данные и передать их правоохранительным органам.

Суд в своем решении также отметил, что по практике Европейского суда разрешение на доступ к сохраненным данным связи можно обосновывать прежде всего борьбой с тяжкими преступлениями. По эстонскому уголовному праву понятия тяжкого преступления до сих пор не сформулировано. По мнению суда, тяжкими преступлениями можно считать главным образом преступления первой степени. Но в зависимости от обстоятельств — также и второй. Коллегия Госсуда подчеркивает, что в каждом конкретном случае следует обосновывать — почему преступление оценено как тяжкое.

Суд отмечает, что нарушения в использовании данных связи не дают основания для пересмотра уже вступивших в силу приговоров.