Новости Эстонии
18.06.2021, 12:22

Государственный суд запретил государству требовать данные предприятий связи для расследования преступлений

 
Айвар Пау, Forte.ee
Mana Kaasik
Государственный суд решил, что для расследования преступлений нельзя запрашивать данные телефонной связи, которые предприятия связи должны сохранять, так как действующий в Эстонии порядок использования и полного сохранения этих данных находится в противоречии с законодательством Европейского союза. Это решение может перевернуть значительную часть возбужденных в течение последних месяцев уголовных дел, пишет Forte.

"Затребование противоправно сохраненных данных нарушило бы и гарантированное конституцией Эстонии неприкосновенность частной жизни", — находит Госсуд.

Вместе с тем нужно, по мнению суда, проанализировать, следует ли каким-то образом возместить человеку ущерб, нанесенный противоправным вмешательством в личную жизнь. К примеру, снижением суммы судебных издержек, которые должен погасить осужденный.

Сегодняшнее решение суда лишает прокуратуру или суд права делать запросы в предприятия связи, чтобы получить данные телефонных разговоров и позиционирования, которые хранятся на основании Закона об электронной связи как раз в интересах расследования правонарушений.

В исключительных случаях в качестве доказательств можно использовать только данные, которые были запрошены до решения Европейского суда от 6 октября 2020 года по делу La Quadrature du Net.

"Использование данных в уголовном производстве исключено до тех пор, пока законы, касающиеся их сохранения и использования, не будут соласованы с правовыми нормами Европейского союза", — гласит решение Госсуда.

Суд отмечает, что решение не касается запросов по идентификация пользователя телефона или доступа к сетям связи, получаемого органами слежки и безопасности при выполнении установленных законом условий. У клиента предприятий связи тоже есть возможность запросить касающиеся его данные и передать их правоохранительным органам.

Суд в своем решении также отметил, что по практике Европейского суда разрешение на доступ к сохраненным данным связи можно обосновывать прежде всего борьбой с тяжкими преступлениями. По эстонскому уголовному праву понятия тяжкого преступления до сих пор не сформулировано. По мнению суда, тяжкими преступлениями можно считать главным образом преступления первой степени. Но в зависимости от обстоятельств — также и второй. Коллегия Госсуда подчеркивает, что в каждом конкретном случае следует обосновывать — почему преступление оценено как тяжкое.

Суд отмечает, что нарушения в использовании данных связи не дают основания для пересмотра уже вступивших в силу приговоров.

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