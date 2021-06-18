ВИДЕО | В Ялте потоп и отключено электричество

Река Водопадная вышла из берегов после продолжительных дождей в Ялте. Подтопление происходит в хозяйственной зоне, из-за чего город может остаться без света, сообщила в пятницу журналистам глава администрации Янина Павленко, пишет ТАСС.

"Затоплены все переходы, подтопление МКД на Кирова, вышла из берегов Водопадная. Самое страшное, что подтапливает хоззону "Крымэнерго", если ее сейчас затопит, то мы останемся без света", — сказала Павленко.

Оперативные службы начали готовиться к ухудшению погоды ещё с вечера. Администрация попросила туристов отказаться от прогулок вблизи моря, передают местные СМИ.

”Плывем. Объезжаем с замами город. Службы задействованы, но воды очень много”, сообщила она утром о ситуации в городе. Всю ночь дождь продолжался и в Симферополе. В некоторых районах уже много воды, но ситуация пока терпимая.

А в Керчи продолжается ликвидация последствий дождей, выпавших на город ещё накануне. Оперативные службы работали всю ночь. Сегодня здесь будут решать вопрос с выплатой компенсаций.