"У футболистов нет души": турецкие фанаты уничтожают свою сборную в соцсетях — обзор комментариев от блогера RusDelfi

Сборная Турции проиграла два матча на старте чемпионата Европы 2020. В первой игре она крупно уступила Италии (0:3), а во второй была повержена Уэльсом (0:2). У турок ещё остаётся шанс вылезти в плей-офф с третьего места, но, чтобы его занять, необходимо обыграть Швейцарию и войти в четвёрку лучших третьих команд.

Многие болельщики сборной Турции многого ждали от своей сборной на этом Евро. Учитывая какой состав подобрался у сборной Турции, это вполне логично, да и многие эксперты прогнозировали выход из группы. Фанаты в недоумении, как сборная Турции, дважды отобрав очки в квалификации у французов (победа и ничья), умудрилась получить 0:5 по сумме двух матчей на Евро.

Турецкое издание TRT Spor после поражения в матче с Уэльсом озаглавило статью коротко и понятно: ”Разочарование”.

А вот комментарии людей в твиттере на игру их сборной :

”Мы настолько плохи, что не можем играть против открытых команд, мы не можем играть против закрытых команд, против кого мы будем играть?”

”Как я уже сказал, давайте продолжим снимать рекламные ролики для сборной, что у нас получается лучше всего”

”Вам должно быть стыдно!!!”

”Если бы вы сыграли половину того, что вы играли в рекламе, мы бы выиграли этот матч. Ваши религия, вера, деньги превратились в деньги. Шенол Гюнеш, подай заявление об отставке”.

”В тренере нет вины. У футболистов нет души”.

”Эта команда собиралась сыграть в финале?”

Огромное количество комментариев оставили фанаты Турции, и их можно понять. Как видите, не только в России недовольны своей сборной.

”Вам должно быть стыдно. Ребята забивали голы пешком. Наша команда играет только в рекламе. Они даже не смогут победить Сирию”.

Как я уже сказал, у Турции осталась игра со Швейцарией — шанс хоть как то отреагировать на гнев своих болельщиков. Турки — народ вспыльчивый, поэтому если и в последней игре они не смогут ничего показать на поле, то сами понимаете, как их встретят на родине.

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