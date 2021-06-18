Стали известны первые слова Эриксена, после того, как он очнулся

Кляйнфельд присутствовал на матче в Копенгагене, где ранее проводил инструктаж по оказанию неотложной помощи с медицинской бригадой на стадионе.

Когда Эриксен упал, он вышел на поле, чтобы помочь врачам датской команды.

”Я был на трибуне на противоположной стороне, когда он рухнул. Сначала я ничего такого об этом моменте не подумал. Но потом увидел, что доктор датской команды ведет себя довольно беспокойно. Я понял, что происходит что-то ненормальное.

Игроки схватились за головы. В этот момент я дал знак боковой команде, и они выбежали на поле. У них был с собой дефибриллятор. Затем я сказал своим коллегам, с которыми сидел на трибунах: ”Мы должны выйти на поле”.

Датские врачи сначала не осознавали масштаба ситуации. Приступая к реанимации, нужно делать это как можно быстрее. Но врачи команды в основном лечат другие травмы, поэтому им сложнее сразу распознать внезапную остановку сердца.

Это стало ясно, когда я увидел, как они пытались вытащить язык из его горла. Так не спасают жизнь.

В таких случаях скорость имеет решающее значение. Здесь потребовалось 2-3 минуты, чтобы Эриксен получил удар током. Это означало, что его шансы на выживание были очень высоки.

Он открыл глаза и заговорил со мной. Я спросил его по-английски: ”Ты вернулся?” Он сказал: ”Да, я здесь”. А потом он добавил: ”Вот дерьмо, мне только 29 лет”, — рассказал Кляйнфельд.