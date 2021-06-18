Василий Уткин: я не представляю себе, каким образом Россия может не проиграть Дании

"Скажу вам на пределе человеческой честности: я не представляю себе, каким образом наши могут не проиграть Дании. Они очень мобильны, они высоко обороняются, форварда, который может открываться в свободную зону, за спину защитникам, у нас нету. При том давлении, которое датчане способны оказывать на любого соперника на его половине поля, ошибки нашей несовершенной обороны неизбежны. Нам потребуется очень счастливый день, чтобы выстоять 21го в Копенгагене. Стану на это уповать", — написал Уткин в своем телеграм-канале.