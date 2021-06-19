Итальянский телеканал показал видео с трагедией на канатной дороге и попал под шквал критики

В показанном по телевидению фрагменте видео с камеры наблюдения видно, что кабина почти доходит до конечной остановки, но внезапно поднимается на дыбы и начинает скользить вниз по тросу.

Прокурор по делу, возбужденному после падения кабины, назвала демонстрацию этих кадров "абсолютно неуместной". Глава телеканала в свою очередь сказал, что глубоко шокирован решением показать ролик.

В кабине в момент крушения находились пять семей — всего 15 человек, — в том числе двое детей. Единственный выживший, пятилетний Эйтан Биран, лишился родителей, двухлетнего брата, бабушки и дедушки.

Кабина упала, поскольку лопнул державший ее основной трос. Она съехала назад по поддерживающему тросу, развила скорость около 100 км/ч, а затем сорвалась, ударилась о землю и покатилась вниз по горе.

После аварии было возбуждено дело о непреднамеренном убийстве и арестованы три человека.

"Нельзя усугублять боль"



Видео было показано в эфире телеканала Rai 3 — при этом очертания кабины были "замазаны". После этого ролик полностью или частично показали еще несколько телеканалов, и размыты были уже только лица жертв.

В еще одном видео видно, что на помощь пассажирам бежит работник канатной дороги, но не успевает ничего сделать.

Прокурор Олимпия Босси заявила, что о существовании видеозаписи знали только подозреваемые — родственники погибших о таком ролике не слышали, и обнародовать его было запрещено. Боль, которую испытывают родственники, "не может и не должна усугубляться подобными действиями", сказала она.

Телеканал раскритиковала и Марчелла Северино, мэр местной коммуны Стреза: "Я не думаю, что это уместно по отношению к погибшим и их семьям," — заявила она.