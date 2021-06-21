21.06.2021, 11:12
Ликвидируется дочернее предприятие концерна Baltika
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Baltika Retail OÜ - дочерняя компания концерна AS Baltika - работала как фирма, обслуживающая недвижимость. Поскольку ее деятельность была связана с договором о складах, который заканчивается 30 июня 2021 года, то фирма будет ликвидирована.
На коммерческую деятельность AS Baltika и размер консолидированной прибыли данный факт никак не повлияет.
Baltika Retail была основана в 2010 году, начиная с 2017 года там не числилось ни одного работника. Согласно последнему отчету за экономический год (2019) убыток Baltika Retail составил 669 980 евро. Годом ранее фирма заработала небольшую прибыль - чуть меньше 80 000 евро.