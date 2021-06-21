Ликвидируется дочернее предприятие концерна Baltika

Baltika Retail была основана в 2010 году, начиная с 2017 года там не числилось ни одного работника. Согласно последнему отчету за экономический год (2019) убыток Baltika Retail составил 669 980 евро. Годом ранее фирма заработала небольшую прибыль - чуть меньше 80 000 евро.