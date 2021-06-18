Вчера на дорогах Эстонии произошло несколько аварий с пострадавшими

В 11:09 поступило сообщение об аварии на 2 км шоссе Каувайыэ-Козе-Ууемыйза в волости Козе, где 35-летний мужчина на легковом автомобиле Audi A6 при совершении поворота вылетел в кювет и врезался в дерево. Водителя доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 11:37 60-летний мужчина на мопеде Romet Motors GY на перекрестке Таллинна мнт и улицы Лилле в Пярну пересекал дорогу на красный свет и врезался в легковой автомобиль Škoda Fabia, которым управлял 71-летний мужчина. Водителя мопеда доставили в Пярнускую больницу.

В 17:17 на перекрестке Лайлику и Лийвику в Таллинне легковой автомобиль Peugeot Boxer под управлением 21-летнего молодого человека столкнулся с легковым автомобилем Jeep Grand Cherokee, которым управлял 43-летний мужчина. Водитель Jeep Grand Cherokee был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 19:04 возле Каарли пст, 2 в Таллинне 20-летняя женщина на самокате не справилась с управлением и упала. Женщину доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 21.20 произошла авария на 7 км шоссе Тахкуна в Хийумаа, где 46-летний мужчина не справился с управлением мотоцикла KTM 1190 RC8 и упал. Пострадавшего доставили в Хийумааскую больницу.

В 22:28 на 2 км шоссе Аллику-Лаагри-Хюйру в волости Сауэ мужчина с признаками алкогольного опьянения не справился с управлением мотоцикла KTM и выехал с дороги вправо. Пассажирку — 19-летнюю женщину — доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.