Неудача немецкой вакцины CureVac повышает шансы "Спутника V" в ЕС

Особый интерес к CureVac объяснялся еще и тем, что с момента своего основания в 2000 году компания специализировалась на инновационных РНК-технологиях, считающихся чрезвычайно перспективным направлением мировой фармацевтики, что убедительно доказал теперь успех двух других мРНК-вакцин - немецко-американской BioNTech/Pfizer и американской Moderna. Однако если их зарегистрировали и стали широко применять в США и в ЕС еще в конце прошлого-начале нынешнего года, то клинические испытания вакцины CureVac, в том числе из-за управленческих просчетов ее руководства, сильно затянулись.

В ноябре 2020 года Евросоюз договорился с CureVac о закупке в общей сложности 405 млн доз ее вакцины: 225 млн доз были твердо заказаны, еще на 180 млн доз была получена опция. На тот момент это был самый крупный из шести контрактов ЕС с производителями вакцин против коронавируса.

Ученый за работой в лаборатории компании CureVac в Тюбингене В лабораториях компании CureVac в Тюбингене над РНК-технологиями работали двадцать лет

Компания CureVac была фаворитом Евросоюза и правительства ФРГ Разработка CureVac считалась в Германии и в целом в ЕС, весьма многообещающей, по меньшей мере с тех пор, как весной прошлого года прошел слух, что президент Трамп якобы пытался заполучить для США эксклюзивные права на производство этой вакцины. Вслед за этим правительство ФРГ за 300 млн евро приобрело пакет акций компании из университетского города Тюбингена, ЕС предоставил ей кредит в 80 млн евро, а международные инвесторы раскупили ее ценные бумаги во время триумфального выхода на американскую биржу Nasdaq.

Сообщение немецкой биотехнологической компании CureVac о том, что созданная ею на основе технологии мРНК вакцина от коронавируса CVnCoV оказалась малоэффективной, стало тяжелым ударом по самому разработчику и его именитым партнерам - Bayer, GlaxoSmithKline, Novartis. Одновременно эта новость означает серьезную неудачу для программы вакцинации жителей Евросоюза от СOVID-19 - и теоретически существенно повышает шансы на достаточно широкое применение в ЕС российской вакцины "Спутник V".

Компании BioNTech и Pfizer уже перевыполнили план К тому же все еще нет уверенности в том, что британо-шведская компания AstraZeneca, сорвавшая план поставок в 1-м квартале, выполнит свои обязательства перед ЕС во 2-м и 3-м кварталах. Но даже если это произойдет, массовой вакцинации молодежи и людей среднего возраста это особо не поможет, поскольку из-за целого ряда случаев тромбозов EMA рекомендует прививать данной вакциной только представителей поколения 60+ (а некоторые страны вообще отказались от векторных вакцин).

Ведь в тот же день 16 июня стало известно, что американская корпорация Johnson&Johnson не сможет выполнить план поставок в ЕС на 2-й квартал в размере 55 млн доз, поскольку на данный момент поступило всего 12 млн доз, а еще 17 млн доз Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) не разрешило использовать в ЕС после того, как на одном из предприятий компании в США несколько крупных партий оказались бракованными. Это особенно досадно, поскольку данная вакцина предполагает не две, а только одну инъекцию.

Это еще не окончательный крах всего проекта, поскольку, как заверяет CureVac, работа над вакциной и ее испытания продолжатся. Но об ее использовании в идущей сейчас в ЕС полным ходом прививочной кампании уже не может быть и речи. Поэтому грозит дальнейшее обострение дефицита вакцин и серьезное торможение вакцинации, поскольку на потерю столь крупного поставщика, как CureVac, еще накладываются проблемы c другими производителями.

Крупную партию вакцины Johnson&Johnson пришлось забраковать До самого лета еще была надежда, что процесс регистрации в ЕС вакцины CureVac в течение 2-го квартала все же начнется. Однако вечером 16 июня эти надежды рухнули, как и курс акций компании, потерявший за считанные минуты свыше 50%. Сославшись, в частности, на появление, как минимум, 13 мутаций вируса SARS-CoV-2, руководство фирмы объявило, что эффективность вакцины составила, согласно предварительным результатам клинических испытаний, лишь 47%.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии наблюдает за отправкой вакцин

Апрель 2021. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на заводе Pfizer в Бельгии

Ко всему прочему появились сообщения, что в 3-м квартале компании BioNTech и Pfizer сократят поставки своей вакцины, которая все первое полугодие была ключевым препаратом в странах ЕС: в Германии, к примеру, на нее приходятся три четверти всех прививок.

Сообщения оказались неточными в том смысле, что эти два производителя, желая помочь ЕС ускорить вакцинацию, уже во 2-м квартале дополнительно поставили часть тех партий, которые были запланированы лишь на 3-й квартал. Так что свои обязательства они полностью выполняют, но прививочной кампании от этого не легче, поскольку в ближайшее время количество доз реально окажется ниже, чем было все последние недели.

"Спутнику V" требуется регистрация в ЕС и масштабирование производства

В этой ситуации в ЕС объективно растут шансы для широкого применения российской вакцины "Спутник V": она теоретически могла бы помочь заполнить образующиеся теперь по разным причинам бреши и сыграть в вакцинации стран ЕС более заметную роль, чем казалось еще два месяца назад. Но на практике ее использование наталкивается на две фундаментальные проблемы.

Поставка крупной партии вакцины Спутник V в Аргентину

Поставка крупной партии вакцины "Спутник V" в Аргентину

Первая: российская разработка все еще не допущена Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA), а без официальной регистрации ее не будут закупать ни ЕС в целом, ни отдельные страны или, к примеру, некоторые федеральные земли Германии. Так что в интересах России ускорить предоставление европейскому регулятору всех тех данных, которые требуются ему для принятия решения, если этого до сих пор не произошло.