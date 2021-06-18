В Эстонии из-за гонок на дорогах случается все больше аварий

По словам руководителя отдела профилактики ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году число дорожно-транспортных происшествий достигло уровня, предшествующего коронакризису. ”Когда во время действия ограничений интенсивность движения снизилась, скорости движения на более пустых дорогах возросли. Увеличилась доля столкновений и съездов с дороги, поскольку мчась вперед, водители теряли контроль над управлением автомобилем”, — сказала Рейметс.

”Сейчас восстанавливается привычная жизнь, и участников дорожного движения стало больше. Однако скорости движения, к сожалению, по-прежнему высокие, вследствие чего число несчастных случаев, по-видимому, продолжит расти”, — произнесла Рейметс.

За пять месяцев этого года зарегистрировано 13 970 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общий ущерб составил 25 миллионов евро. 1 000 дорожно-транспортных происшествий случились с эстонскими транспортными средствами за границей.

Рейметс выражает обеспокоенность тем, что в летние месяцы число несчастных случаев, в которых люди получают травмы, может увеличиться из-за гонок. ”В случае столкновений, произошедших из-за отклонения на встречную полосу движения на высокой скорости или проезда по ней, люди часто получают травмы. Летом были также трагические последствия произошедших на перекрестках столкновений, наездов сзади и съездов с дороги”, — пояснила Рейметс.