В Эстонии из-за гонок на дорогах случается все больше аварий(2)
По словам руководителя отдела профилактики ущербов ФДС Юлли Рейметс, в этом году число дорожно-транспортных происшествий достигло уровня, предшествующего коронакризису. ”Когда во время действия ограничений интенсивность движения снизилась, скорости движения на более пустых дорогах возросли. Увеличилась доля столкновений и съездов с дороги, поскольку мчась вперед, водители теряли контроль над управлением автомобилем”, — сказала Рейметс.
”Сейчас восстанавливается привычная жизнь, и участников дорожного движения стало больше. Однако скорости движения, к сожалению, по-прежнему высокие, вследствие чего число несчастных случаев, по-видимому, продолжит расти”, — произнесла Рейметс.
За пять месяцев этого года зарегистрировано 13 970 случаев, связанных с дорожным страхованием. Общий ущерб составил 25 миллионов евро. 1 000 дорожно-транспортных происшествий случились с эстонскими транспортными средствами за границей.
Рейметс выражает обеспокоенность тем, что в летние месяцы число несчастных случаев, в которых люди получают травмы, может увеличиться из-за гонок. ”В случае столкновений, произошедших из-за отклонения на встречную полосу движения на высокой скорости или проезда по ней, люди часто получают травмы. Летом были также трагические последствия произошедших на перекрестках столкновений, наездов сзади и съездов с дороги”, — пояснила Рейметс.
По словам руководителя отдела рассмотрения ущербов PZU Kindlustus Яануса Танне, сильное превышение скорости является грубой халатностью, которая дает основание для отказа в возмещении ущерба. ”Если лицо, поведение которого обусловило дорожно-транспортное происшествие, превышает скорость более чем на 40 км в час, то пострадавшим лицам возмещается ущерб, но впоследствии виновник должен будет вернуть соответствующую сумму. Согласно практике PZU, больше трагических происшествий произошло в Таллинне, когда вследствие движения транспортного средства на высокой скорости водители получали травмы, а автомобили других водителей были сильно повреждены”, — сказал Танне.
По оценке руководителя сферы дорожного страхования и страхования каско Swedbank Эйво Кисанда, все большее число дорожно-транспортных происшествий случается из-за пользования смарт-устройствами за рулем. ”Даже если водитель отвлекается на смартфон всего на пару секунд, это может привести к наезду на впередистоящий автомобиль. Когда водители смотрят на экран, они часто отклоняются от своей полосы движения или не замечают выезжающего на дорогу велосипедиста. Чем выше скорость, тем более длинный путь транспортное средство проезжает без внимания водителя”, — сказал Кисанд.
ФДС является держателем регистра дорожного страхования, гарантийным фондом дорожного страхования, бюро ”Зеленой карты” в Эстонии и страховой компанией, занимающейся принудительным страхованием тех транспортных средств, в отношении которых не заключен договор дорожного страхования. ФДС возмещает ущерб, причиненный транспортными средствами, которые не зарегистрированы, в отношении которых применяется принудительное страхование и которые не установлены. Также ФДС организует разрешение споров касательно дорожного страхования через примирительный орган, разрешающий споры, связанные с дорожным страхованием.