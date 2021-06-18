Утверждена детальная планировка больницы в Ласнамяэ. Смотрите, как она будет выглядеть!

По словам председателя Таллиннского горсобрания Тийта Терика, новая больница, расположенная недалеко от Певческого поля, улучшила бы в будущем доступность врачебной помощи во всей Северной Эстонии. ”Если посмотреть на расположение крупных больниц в Таллинне, то если в Мустамяэ останется больничный городок Северо-Эстонской региональной больницы, логично, чтобы новая больница появилась на другом краю города, в Ласнамяэ, и обслуживала не только жителей Таллинна, но и часть пациентов из Харьюмаа, Рапламаа, Ляэне-Вирумаа и, при необходимости, Ида-Вирумаа”, — пояснил председатель горсобрания.

”Установление детальной планировки является важным этапом, и если все пойдет по плану, то больница совместными усилиями города и государства может быть построена к 2027 году. Таллинн начал проведение различных подготовительных работ, и скоро будут определены результаты международной госзакупки в части проектирования. Что касается финансирования, то полной ясности еще нет, в настоящий момент город ждет соответствующих решений Европейской комиссии и государства”, — сказал Терик.

Планировкой предусмотрены здания с целевым назначением ”больница”, а также здания, необходимые для ее обслуживания и современного функционирования, в частности, оздоровительный центр части города, здание с гостевыми квартирами для размещения приглашенных врачей, резидентов и пр. необходимого персонала, научный центр, психиатрическая больница и/или специализированная больница с профилем сестринского обслуживания и ухода и/или узкопрофильная специализированная больница, а также здания для предложения медицинских услуг. Поскольку диагностическое и лечебное оборудование современной больницы очень чувствительно к вибрации, застройка вдоль Нарвского шоссе запланирована на расстоянии 50-60 м от дороги.