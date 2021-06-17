17.06.2021, 23:45
Скончался известный футбольный тренер Олев Рейм
Foto: Anna Aurelia Minev
Известный футбольный тренер Олев Рейм скончался в возрасте 85 лет. До своего очередного дня рождения он не дожил две недели.
Олев Рейм сыграл важную роль в возрождении эстонского футбола. Игроки юношеской команды "Лывид", одним из тренеров которой он был, после восстановления государственной независимости составили костяк сборной Эстонии. В их числе был и его сын Мартин.
Свою жизнь Рейм посвятил поиску молодых футбольных талантов. Несколько его воспитанников играли в сборной Эстонии.