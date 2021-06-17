Выборы Таллиннского горсобрания: определены число депутатов, округа и распределение мандатов

Согласно Закону о выборах в собрание местного самоуправления, в Таллинне 40 мандатов должны быть равномерно распределены между восемью округами, чтобы каждый округ получил по пять мандатов. Остальные места будут распределены исходя из количества избирателей в округах по состоянию на 1 июня текущего года. В соответствии с законом, собрание местного самоуправления с числом жителей более 300 000 человек должно состоять не менее чем из 79 депутатов.