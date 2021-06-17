17.06.2021, 21:20
ФОТО | Годы идут, а эстонский сыр все горит. В Петербурге снова превратили контрабандный сыр в плавленый(6)
Пресс-служба Северо-Западного межрегионального Управления Россельхознадзора
Сыр, масло и готовые мясные изделия отправились сегодня в печь с лёгкой руки сотрудников Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, пишет "Фонтанка".
Как рассказали в ведомстве 17 июня, накануне был проведён рейд по четырём торговым точкам, расположенным у станций метро ”Академическая” и ”Гражданский проспект”.
В итоге было изъято 173 кг продуктов, произведённых предприятиями Германии, Польши, Великобритании, Финляндии, Эстонии, Италии, Испании, Литвы, Швеции, Дании.
Днем позже конфискованную санкционку уничтожили путём сжигания. Процесс запечатлели на видео.