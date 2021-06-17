Процесс банкротства пошел! Каков размер долга торгового центра T1? Продолжит ли он работу?

"Долговые требования к AS Tallinna Moekombinaat можно представлять до 2 августа текущего года", — напомнил Лепсоо, а значит общая сумма долга может еще более возрасти.

Леписто добавил на встрече стороны решили, что центр продолжит свою работу до его продажи.