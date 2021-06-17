17.06.2021, 21:40
Процесс банкротства пошел! Каков размер долга торгового центра T1? Продолжит ли он работу?(15)
Ilmar Saabas
Сегодня состоялось первое собрание кредиторов компании AS Tallinna Moekombinaat, которая управляла столичным торгово-развлекательным центром T1 Mall of Tallinn.
Банкротный управляющий Индрек Лепсоо сообщил, что 20 кредиторов представили в общей сложности требований на 119,5 млн евро. Самым крупным кредитором является Lintgen Adjacent Investments S.à r.l.
"Долговые требования к AS Tallinna Moekombinaat можно представлять до 2 августа текущего года", — напомнил Лепсоо, а значит общая сумма долга может еще более возрасти.
Леписто добавил на встрече стороны решили, что центр продолжит свою работу до его продажи.
"Т1 будет открыт для посетителей. Надеемся, что покупатели не забудут дорогу в центр и он быстро найдет себе нового собственника", — сказал банкротный управляющий.