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17.06.2021, 20:30
ФОТО | Дорогая стыковка: Lamborghini в центре Таллинна въехал в Volkswagen
Частный архив
Читатель
Delfi
прислал в редакцию фото, на котором видно, как на столичной улице Пронкси автомобиль
Lamborghini
врезался сзади в
Volkswagen
.
Редакции неизвестно, при каких обстоятельствах и по чьей вине произошло столкновение.
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