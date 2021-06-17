ЧП и криминал
17.06.2021, 20:30

ФОТО | Дорогая стыковка: Lamborghini в центре Таллинна въехал в Volkswagen

 
Частный архив
Читатель Delfi прислал в редакцию фото, на котором видно, как на столичной улице Пронкси автомобиль Lamborghini врезался сзади в Volkswagen.

Редакции неизвестно, при каких обстоятельствах и по чьей вине произошло столкновение.

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