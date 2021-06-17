17.06.2021, 19:40
Коронавирус обрушил продажи известного эстонского автодилера
pixabay.com
Коронакризис сильно повлиял на деятельность эстонской компании Catwees OÜ, автодилера Honda. Доход от продаж новых и подержанных автомобилей упал более чем на 30%, пишут "Деловые ведомости".
Catwees закончила прошлый год с операционным убытком в размере 2,6 миллиона евро, в то время как в 2019 году компания получила прибыль в размере 273 000 евро.
Представители Catwees считают, что продажи восстановятся только в следующем году, когда последствия коронавируса ослабнут, а выбор моделей Honda на европейском рынке обновится.