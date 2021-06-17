В Германии задержали нетрезвого эстонского водителя 40-тонной фуры

Внимание полиции привлекло то, что высота прицепа фуры явно превышала разрешенные 4 метра. Измерение подтвердило это предположение - высота оказалась 4,15 метра.

Несмотря на закрытые маской рот и нос, у водителя отчетливо ощущался резкий запах алкоголя. Проверка показала, опьянение эстонского водителя составило 2,52 промилле.

В машине полиция обнаружила пустой ящик из-под пива, а также банки в мусорном ведре.

Полиция изъяла у мужчины водительские права. После внесения залога в размере 1500 евро мужчине разрешили продолжить свой путь, но только пешком.

Фура была отбуксирована на стоянку. Она будет возвращена трезвому водителю или его уполномоченному после возмещения понесенных на буксировку затрат.