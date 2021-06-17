17.06.2021, 23:55
Голландия досрочно пробилась в плей-офф чемпионата Европы
REUTERS
В заключительном матче второго тура чемпионата Европы по футболу в С-группе Нидерланды победили в Амстердаме Австрию - 2:0 (1:0). В составе "оранжевых" отличились Мемфис Депай и Дензел Дамфрис.
Голландцы досрочно гарантировали себе первое место в групповом турнире - 6 очков. За ними в турнирной таблице расположились Украина (3), Австрия (3) и Северная Македония (0).
В заключительном туре группового этапа чемпионата Европы Нидерланды 21 июня сыграют с Северной Македонией, а Украина сразится с Австрией.
Голландия стала третьей командой, пробившейся в плей-офф чемпионата Европы. Ранее такое право завоевали Италия и Бельгия.