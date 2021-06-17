На протяжении всего лета в Ласнамяэ будут проходить бесплатные уличные концерты

”На протяжении всего лета мы предложим жителям целый ряд возможностей насладиться творчеством музыкантов самых разных стилей и направлений. Выступления будут проходить по четвергам, в вечернее время на променаде Паэ и в парке Прийсле. В конце лета состоятся зрелищные Дни Ласнамяэ, но яркие впечатления мы хотим предложить также в рамках более камерных вечеров уличной музыки”, — сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Концерты под открытым небом начинаются каждый четверг в 18 часов и будут проходить попеременно на променаде Паэ и в парке Прийсле. Участие в вечерах уличной музыки для слушателей бесплатно. В случае плохой погоды информацию об отмене концерта можно найти в социальных сетях управы района Ласнамяэ. В общей сложности запланировано проведение десяти концертов.

”Мы открыты для сотрудничества с артистами. Если музыкант или ансамбль готов выступить на открытых площадках Ласнамяэ, смело связывайтесь с нами и вместе мы найдем подходящее решение”,– добавил Свет.

С расписанием концертов можно ознакомиться на страничке Ласнамяэской районной управы в Facebook.