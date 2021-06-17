Дебошир, избивший в пьяном виде двух полицейских, получил три месяца реального лишения свободы

Согласно решению суда, из назначенного ему срока реально отсидеть в тюрьме пришлось три месяца, а оставшуюся часть 48-летний мужчина будет отбывать условно, пишет rus.err.

Обвиняемый, который со 2 марта находился под стражей, пошел на сделку со следствием и в начале июня вышел на свободу.

Во время двухлетнего испытательного срока ему запрещено употреблять алкоголь.

Во вторник, 2 марта, примерно в 19 часов полиции поступило сообщение, что в Таллинне на улице Паду агрессивный нетрезвый 48-летний мужчина угрожает своей спутнице жизни, 54-летней женщине.

По прибытию полиции на место происшествия мужчина находился во дворе дома, спустя какое-то время он стал вести себя агрессивно и угрожал ударить полицейских. Мужчина не подчинялся указаниям полицейских и напал на них, поэтому полицейским пришлось для защиты и успокоения ситуации применить перечный газ. В это время на происшествие выехало еще три находившихся поблизости патруля.

В ходе потасовки, возникшей в ходе задержания, мужчине удалось схватить телескопическую дубинку с пояса одного из полицейских и ударить ею полицейского. Затем нарушитель напал с дубинкой и на второго полицейского, пришедшего на помощь коллеге. Для того, чтобы сдержать агрессивного мужчину, полицейские применили электрошокер.

Скорая помощь доставила 24-летнего и 29-летнего полицейских в больницу, их жизнь была вне опасности.

В отношении дебошира было возбуждено уголовное дело по статье Пенитенциарного кодекса о применении насилия в отношении представителя власти.