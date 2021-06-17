Хельме о весенней сессии Рийгикогу: зал заседаний — это не священное место
В своей речи Юри Ратас отметил, что Рийгикогу снова занимается политикой. Также он положительно отозвался о том, что гражданское общество намного активнее участвует в делах государства. ”Во время пятой сессии обсудили восемь вопросов государственной важности, до этого их было четыре. Петиций, инициированных обществом, было 23, а до этого — шесть. Это положительная сторона вопроса. Как и то, что проводятся мирные демонстрации”, — привел он в пример.
Также, по словам Ратаса, нельзя винить оппозицию за обструкцию. Это — то, чем оппозиция занималась всегда. ”Но то, что происходило на пленарных заседаниях Рийгикогу на последней неделе, я не могу отнести к этой политике. Это — отрицательная часть ситуации. В политике мы должны сохранять достоинство. Каждый из нас должен вести себя достойно. Я не помню такой лавины процедурных вопросов. Понятно, что это становится одним из инструментов, но не настолько массивным”, — сказал Ратас.
Спикер Рийгикогу добавил, что пятая сессия войдет в историю благодаря дистанционным заседаниям. По его словам, это показывает большой потенциал Эстонии в цифровой сфере несмотря на то, что проведение заседаний во время кризиса нуждается в уточнении.
Вице-спикер Ханно Певкур сказал, что в правлении Рийгикогу царит взаимопонимание. В условиях пандемии Рийгикогу гибко и быстро принял дополнительный бюджет. ”Также можно было почувствовать вклад Рийгикогу в формирование государственной бюджетной стратегии”, — сказал Певкур.
В последние недели заседания Рийгикогу затягивались из-за обструкции. По словам Певкура, это законная возможность оппозиции выразить несогласие. ”Однако я не согласен с тем, что кто-то может остановить работу парламента”, — добавил он.
Певкур также рассказал о запланированных поправках в Закон о регламенте и порядке работы Рийгикогу. Поправки затронут, в числе прочего, обструкцию и представление поправок к законопроектам. ”Нельзя отобрать у оппозиции право на обструкцию. Цель — обеспечить максимально ясный и понятный регламент работы Рийгикогу, а также добиться того, чтобы работа не приостанавливалась, и чтобы были обеспечены права как оппозиции, так и коалиции”. Певкур подтвердил, что регламент предназначен для Рийгикогу, а не для одной или другой партии.
Вице-спикер Мартин Хельме рассказал о производстве по запланированному на весну референдуму о браке. По его словам, это было одним из наиболее значимых событий в политике и жизни парламента за последние годы. По поводу обструкции Хельме отметил, что оппозиция не препятствовала работе Рийгикогу. ”Мы задаем вопросы, выступаем, голосуем. Я давно, а может и никогда, не видел такой обстоятельной работы Рийгикогу. Это оказывает положительное влияние на демократию в Эстонии. В последние недели мы вдохнули в нее новую жизнь”.
Хельме также рассказал о вотумах недоверия министрам и о связанных с ними острых политических вопросах и обвинениях, которые, по его словам, должны быть само собой разумеющейся частью политических дискуссий. ”Зал заседаний — это не священное место. Политики должны справляться с объяснением своей деятельности как общественности, так и другим политикам. То, что происходит у нас в парламенте — это показатель здравого подхода к демократии. Мы обсуждаем происходящее, обсуждаем пылко, по делу, таким образом, что это привлекает внимание общественности”, — сказал он.
В конце пресс-конференции члены правления ответили на вопросы журналистов о предстоящих в конце лета выборах президента.
Осенняя сессия начнется 13 сентября.