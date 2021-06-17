Правительство утвердило план восстановления экономики объемом почти в миллиард евро

По словам премьер-министра Каи Каллас, при поддержке Европейского союза можно сделать крайне важные инвестиции в более зеленую и дигитализированную Эстонию. ”Это очень важная поддержка для наших людей, предприятий и эстонской экономики в целом, чтобы справиться с влиянием коронавируса и укрепить систему здравоохранения и сеть больниц”, — сказала премьер-министр. ”Мы также при поддержке ЕC сможем сделать инвестиции, которые послужат толчком для использования новых технологий, ускорения ”зеленой революции” и обеспечения стабильности снабжения в секторе энергетики, а также инвестиции в более экологичный транспорт и лучшую доступность интернета по всей Эстонии.

”Почти миллион евро предназначен для того, чтобы подготовить наше будущее — для инвестиций, помогающих сберечь экологию и климат, для развития цифровых возможностей, водородных технологий, больниц. Если мы будем использовать эти деньги разумно, то получим новый смарт-стимул для выхода из кризиса”, — сказала министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус. ”Будет также решен вопрос Таллиннской больницы. Мы провели переговоры с Европейской комиссией и сможем инвестировать в медицинский городок в Ласнамяэ 280 миллионов евро”.

Объем эстонского плана восстановления экономики — 982,5 миллиона евро. Какое точно финансирование получит Эстония из фонда ЕС (RRF), выяснится в июне 2022 года, когда Европейская комиссия на основании свежих данных о ВВП утвердит окончательный объем помощи для каждой страны Европейского союза.

Примерно 80% программы восстановления экономики составляют инвестиции, всего частный и публичный сектор сделают на ее основании в течение шести лет в среднем 130 миллионов евро дополнительных инвестиций в год. На основании весеннего прогноза Министерства финансов можно сделать вывод, что волна дополнительных инвестиций начнется в самый оптимальный момент экономического цикла, когда экономика будет функционировать слабее своего потенциала. Поэтому риск перегрева экономики министерство считает умеренным.