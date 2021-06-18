Что думает молодежь об отношениях США и России?(1)
Независимый, твердо придерживающийся прогрессивных взглядов 20-летний Коннор Каллахан из Флориды сейчас учится в колледже и до сих пор ”очень доволен”, что на выборах проголосовал за президента Байдена.
— Ты считаешь Россию противником или потенциальным партнёром?
— Я думаю, что российское правительство — это противник, и считаю, что должны быть выполнены определенные условия, чтобы была рассмотрена возможность партнёрства Соединённых Штатов с путинской Россией.
Среди этих условий — потребовать от России прекратить брать под арест журналистов и лидеров оппозиции. Кроме того, Россия должна согласиться прекратить агрессию по отношению к своим южным и западным соседям.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
— Учитывая, что у России и Соединённых Штатов первый и второй по величине арсеналы ядерного оружия, было бы неплохо заключить новые совместные договоры о ядерном разоружении. Считаю, что эта обоюдная миссия очень важна, потому что снижает вероятность, что произойдёт что-то нехорошее, и создаёт атмосферу взаимного доверия.
Если говорить о сфере торговли, то, поскольку льды Северного Ледовитого океана продолжают таять, это позволяет открыть новый очень короткий морской путь. Было бы здорово, если бы США и Россия совместно обеспечивали безопасность проходящих там торговых судов.
— Есть ли в России что-то такое, чего нет в США, что вызывает у тебя восхищение?
— Я бесконечно восхищаюсь духом русского народа, которому в течение 150 лет пришлось жить в мраке и напряжённости, но который это выдержал, несмотря на бесконечную борьбу с деспотичной властью.
Американцев и русских связывает история революций, социальных волнений и невероятного технического прогресса. Я надеюсь, что наша общая история позволит нам лучше понять друг друга и создать эру примирения, а не эскалации.
Виктор, 23 года, студент последнего курса МГУ, в будущем мечтает работать переводчиком. Он считает, что страны должны работать совместно по ряду вопросов.
— Ты считаешь США противником или потенциальным партнёром?
— К сожалению, сейчас Россию и США многие видят врагами. Но я уверен, что наши страны могут и должны дружить. Это две крупные ядерные державы, которые имеют огромное влияние на своих континентах. Их сотрудничество и мирное сосуществование в интересах всего мира.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
— Россия и США по возможности должны сотрудничать во многих сферах. На мой взгляд, наиболее важными из них являются военная безопасность, контроль над вооружениями и борьба с терроризмом. Но также в образовании, программах академического обмена, технологиях и инновациях, а также в борьбе с инфекционными заболеваниями.
— Есть ли в США что-то такое, чего нет в России, что вызывает у тебя восхищение?
— Меня больше всего восхищает отношение США к защите своей природы — их национальные парки, а также поддержка внутреннего туризма и создание инфраструктуры для его усовершенствования. Я также восхищаюсь тем, как они развивают международные контакты в академической сфере и насколько они умеют привлекать таланты и инвестиции из других стран.
Габриэль Калиш, 22 года — умеренная республиканка из Вашингтона, голосовавшая за Джо Байдена, которая ”всё больше разочаровывается” политикой и приоритетами его администрации.
— Ты считаешь Россию противником или потенциальным партнёром?
— Абсолютно уверена, что Россия и Владимир Путин — ярые противники Соединённых Штатов. Мировой порядок станет крепче, если Россия станет адептом либеральной демократии, но она снова и снова доказывает, что это не так. Вместо этого она постоянно наживается на напряженности в НАТО и стремится всё сильнее оккупировать Украину и Балканы.
Непрерывные кибератаки, подрыв доверия к выборам и акты агрессии доказали, что Россия не заинтересована в сотрудничестве ни с одной страной.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
— Учитывая, что Россия — ведущий поставщик природного газа, жизненно важно, чтобы Соединённые Штаты и Россия вместе работали над чистыми и альтернативными источниками энергии. Необходимо предпринять шаги для перехода к благополучию обеих стран и их экономик.
Чрезмерная зависимость от нефти представляет собой угрозу национальной и региональной безопасности, подчеркивая необходимость глобальных инвестиций и партнёрства в области разработки альтернативных источников чистой энергии в целях дальнейшего глобального процветания.
— Есть ли в России что-то такое, чего нет в США, что вызывает у тебя восхищение?
Несмотря на то, что граждане России мечтают о демократии и свободе, правительство этому всячески препятствует. Я восхищаюсь той страстью, с которой русский народ желает свободы и процветания, и категорически осуждаю действия и коррупцию правительства России.
Алёна из Перми, 26 лет. Занимается организацией благотворительных кампаний в СМИ. Считает, что Россия и США должны быть партнёрами, но, учитывая напряженность между странами, скептически относится к тому, что в настоящее время это возможно.
— Ты считаешь США противником или потенциальным партнёром?
— Я пацифист и противник эскалации геополитической напряжённости, поэтому я бы сказала, что США — друг. Если мы, Россия, будем работать над построением дружественных контактов с США, а они будут делать то же самое по отношению к нам, то наше взаимное сотрудничество как минимум снизит международную напряжённость.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
— Прежде всего, по ядерному разоружению, развитию технологий и сотрудничеству в космосе, но также в науке и образовании.
— Есть ли в США что-то такое, чего нет в России, что вызывает у тебя восхищение?
— Мне не очень легко ответить на этот вопрос, так как более внимательно я слежу за европейской политикой и странами ЕС.
Гордон Коу, 25 лет, Юта. Инженер-авиаконструктор из Солт-Лейк-Сити и избиратель-консерватор, который говорит, что на состояние американской политики смотрит с оптимизмом.
— Ты считаешь Россию противником или потенциальным партнёром?
— В настоящее время я вижу Россию скорее противником, в основном из-за президента Путина. Трудно понять, каковы приказы Путина и что он позволяет делать внутри страны своим сторонникам. В любом случае большая часть ответственности ложится на него.
Недавние кибератаки, в которых обвиняют российские группировки, только усилили напряжённость.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
—Я думаю, единственное, над чем две страны могут работать вместе, — это новый договор по ядерному оружию, в котором должны участвовать и другие ядерные державы, например, Китай. Похоже, что на этом фронте с обеих сторон есть определённая готовность. Сложность в том, что у обеих стран очень разные цели и союзники, что часто ставит их в противостояние друг с другом.
— Есть ли в России что-то такое, чего нет в США, что вызывает у тебя восхищение?
— Я люблю русскую культуру и русских людей. У них богатая история, они по-прежнему имеют большое влияние в Европе и во всём мире.
Катя, 27 лет, профессиональный фотограф из Москвы. Называет себя пацифистом и говорит, что странам необходимо сосредоточиться на совместной борьбе с COVID-19, даже если они являются врагами.
— Ты считаешь США противником или потенциальным партнёром?
— Я думаю, что Россия считает США своим врагом, но США на это наплевать, поскольку у них есть свои проблемы и переживания. В политике вообще вряд ли можно иметь друзей.
— Как ты думаешь, над чем страны могли бы работать вместе?
— Сейчас я бы сказала, что самое главное — это сотрудничество в борьбе с пандемией коронавируса и в восстановлении мировой экономики.
— Есть ли в США что-то такое, чего нет в России, что вызывает у тебя восхищение?
— Меня привлекает открытость людей друг к другу и их толерантность. Но не везде в США это так.
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