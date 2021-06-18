Юри Ратас переписал свой дом на имя супруги

В крепостную книгу также занесено право пожизненного личного использования Юри Ратасом этого дома, то есть он может проживать в доме, принадлежащем теперь Карин Ратас, до своей кончины.

Какие могут быть причины?

Сам Ратас разгадку не дает. "Это личные вопросы, которые я в прессе не комментирую", — сказал Ратас и закончил разговор.

Газета Eesti Päevaleht проконсультировалась по этому поводу с юристами. Первое предположение — глава Центристской партии просто сделал по доброте душевной подарок, чтобы порадовать супругу.

Во вторых, такие вещи часто случаются тогда, когда человек чувствует, что ему с какой-то стороны может угрожать денежная претензия и он пытается с помощью отписывания своего дома на имя жены его сохранить.

Есть еще один вариант. В ходе развода будут делить имущество.

Юри Ратасу принадлежит еще несколько объектов недвижимости: несколько участков земли на Хийумаа, земельный участок под жилье со строениями в волости Ляэне-Нигула и квартира в Нымме.