Неутешительные новости: цены на топливо в этом году могут подняться до рекордного уровня

Согласно прогнозам Circle K, этим летом цены могут подняться еще выше. Кроме того, после окончания пандемии COVID-19 может восстановиться спрос на топливо. Цены уже начали подниматься с конца 2020 года и до сих пор продолжают стабильный рост.

Оптовые цены на моторное топливо в Эстонии зависят от закупочной цены нефти, государственных налогов и местной конкуренции. Действующие в Эстонии налоги составляют 60% от цены топлива.

Эстония уже сейчас лидирует среди стран Балтии по цене 95-го бензина, зато дизель здесь самый дешевый. За этим стоит понижение акциза на дизель весной 2020 года. Весной 2022 года акциз вновь повысится и цена на дизель вырастет на 14-15 центов.

Цены по состоянию на 17 июня:

Бензин 95 miles

Эстония 1,429 €/литр (акциз 0,563 x 20% км = 0,68 €/л)

Латвия 1,354 €/литр (акциз 0,509 x 21% км = 0,62 €/л)

Литва 1,319 €/литр (акциз 0,466 x 21% км = 0,56 €/л)

Дизель D miles

Эстония 1,209 €/литр (акциз 0,372 x 20% км = 0,45 €/л)

Латвия 1,254 €/литр (акциз0,414 x 21% км = 0,50 €/л)

Литва 1,219 €/литр (акциз 0,372 x 21% км = 0,45 €/л)