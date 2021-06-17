Экономика
17.06.2021, 20:13

Неутешительные новости: цены на топливо в этом году могут подняться до рекордного уровня

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Kütuse hinnad 10.06.2021
Kütuse hinnad 10.06.2021
Foto: Andres Putting
Рост цены нефтяного сырья и прогноз положительного потребления во всем мире могут привести к тому, что в Эстонии цены на топливо поднимутся до рекордного уровня.

Согласно прогнозам Circle K, этим летом цены могут подняться еще выше. Кроме того, после окончания пандемии COVID-19 может восстановиться спрос на топливо. Цены уже начали подниматься с конца 2020 года и до сих пор продолжают стабильный рост.

Оптовые цены на моторное топливо в Эстонии зависят от закупочной цены нефти, государственных налогов и местной конкуренции. Действующие в Эстонии налоги составляют 60% от цены топлива.

Эстония уже сейчас лидирует среди стран Балтии по цене 95-го бензина, зато дизель здесь самый дешевый. За этим стоит понижение акциза на дизель весной 2020 года. Весной 2022 года акциз вновь повысится и цена на дизель вырастет на 14-15 центов.

Цены по состоянию на 17 июня:

Бензин 95 miles

  • Эстония 1,429 €/литр (акциз 0,563 x 20% км = 0,68 €/л)
  • Латвия 1,354 €/литр (акциз 0,509 x 21% км = 0,62 €/л)
  • Литва 1,319 €/литр (акциз 0,466 x 21% км = 0,56 €/л)

Дизель D miles

  • Эстония 1,209 €/литр (акциз 0,372 x 20% км = 0,45 €/л)
  • Латвия 1,254 €/литр (акциз0,414 x 21% км = 0,50 €/л)
  • Литва 1,219 €/литр (акциз 0,372 x 21% км = 0,45 €/л)
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