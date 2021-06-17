17.06.2021, 20:13
Неутешительные новости: цены на топливо в этом году могут подняться до рекордного уровня(25)
Foto: Andres Putting
Рост цены нефтяного сырья и прогноз положительного потребления во всем мире могут привести к тому, что в Эстонии цены на топливо поднимутся до рекордного уровня.
Согласно прогнозам Circle K, этим летом цены могут подняться еще выше. Кроме того, после окончания пандемии COVID-19 может восстановиться спрос на топливо. Цены уже начали подниматься с конца 2020 года и до сих пор продолжают стабильный рост.
Оптовые цены на моторное топливо в Эстонии зависят от закупочной цены нефти, государственных налогов и местной конкуренции. Действующие в Эстонии налоги составляют 60% от цены топлива.
Эстония уже сейчас лидирует среди стран Балтии по цене 95-го бензина, зато дизель здесь самый дешевый. За этим стоит понижение акциза на дизель весной 2020 года. Весной 2022 года акциз вновь повысится и цена на дизель вырастет на 14-15 центов.
Цены по состоянию на 17 июня:
Бензин 95 miles
Дизель D miles
- Эстония 1,209 €/литр (акциз 0,372 x 20% км = 0,45 €/л)
- Латвия 1,254 €/литр (акциз0,414 x 21% км = 0,50 €/л)
- Литва 1,219 €/литр (акциз 0,372 x 21% км = 0,45 €/л)