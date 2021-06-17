17.06.2021, 17:04
Вратарь забил в свои ворота самый нелепый гол года
Сборная Гаити по футболу встречалась со сборной Канады в стыковом матче за право сыграть в финальной части отбора на чемпионат мира 2022 в Катаре. И оконфузилась, благодаря своему вратарю.
При счете 0:0 вратарь Жозе Дюверже, несколько раз до этого спасавший команду, сделал такое, что впору было вспомнить о культе Вуду, столь популярный на Гаити. Ничем другим такую ошибку объяснить невозможно (см. видео).
Любопытно, что Дюверже — уроженец канадского Монреаля и даже вызывался в юниорскую сборную Канады, так что выступал он в этом матче против своих соотечественников.
Первый гол деморализовал гаитянскую команду, они пропустили еще два мяча и открыли дорогу сборной Канады к финальной части отбора на чемпионат мира, в которой восемь североамериканских команд (в числе которых США и Мексика) разыграют 3 путевки на турнир.