Вратарь забил в свои ворота самый нелепый гол года

При счете 0:0 вратарь Жозе Дюверже, несколько раз до этого спасавший команду, сделал такое, что впору было вспомнить о культе Вуду, столь популярный на Гаити. Ничем другим такую ошибку объяснить невозможно (см. видео).

Любопытно, что Дюверже — уроженец канадского Монреаля и даже вызывался в юниорскую сборную Канады, так что выступал он в этом матче против своих соотечественников.

Первый гол деморализовал гаитянскую команду, они пропустили еще два мяча и открыли дорогу сборной Канады к финальной части отбора на чемпионат мира, в которой восемь североамериканских команд (в числе которых США и Мексика) разыграют 3 путевки на турнир.