Правда ли, что быки не различают красный цвет?

В испанской корриде сложилась своя многовековая традиция, описанная в особом Королевском декрете. Согласно правилам, всё мероприятие делится на три части, называемыми терциями. В первой и третьей фигурирует красная ткань. В первой это капоте — большой тяжёлый плащ, красный или розовый с одной стороны и жёлтый с другой. Упражнения с капоте могут носить как исключительно художественный характер, так и боевой. В третьей терции матадор использует другой инструмент — мулету, красный плащ или ткань, натянутую на деревянную палку длиной около 50 см. В упражнениях с мулетой тореадор стремится подпустить быка как можно ближе, чтобы заколоть его шпагой. Вероятно, отсюда и пошёл стереотип, что соперника матадора раздражает именно этот яркий цвет.

И хотя коррида считается визитной карточкой именно Испании, она практикуется ещё в целом ряде других стран: во Франции, Португалии, Мексике, Колумбии, Перу , Эквадоре, Венесуэле и Боливии. В 2001 году корриду планировали также провести в Москве на стадионе ”Олимпийский”, однако уже на этапе продажи билетов мероприятие было отменено указом мэром города Юрием Лужковым как нарушающее положения статьи №245 УК о жестоком обращении с животными.

История зарождения корриды уходит вглубь веков. Учёные полагают, что изначально бой носил ритуальный характер, так как части убитого животного посвящались и приносились в жертву богам. Древнеримский писатель и философ Клавдий Элиан в ”Пёстрых рассказах” описывает прародителя корриды — древнегреческий праздник Буфоний — так: ”закалывают быка и всех и вся по очереди судят за убийство и оправдывают; обвинительный приговор выносится ножу — он признается убийцей быка”.

Подобный фразеологизм используют СМИ и развлекательные порталы: ТАСС, РБК, Adme. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков так охарактеризовал некоторые аспекты русско-американских отношений, а российский лыжник Александр Панжинский — соревнование Александра Большунова в скиатлоне с норвежцами. Также выражение с подобным смыслом — a red flag (rag) to a bull — существует в английском языке.

Однако в 2007 году ”Разрушители мифов” поставили серию экспериментов. Перед быком были сначала неподвижные флаги, а затем колышущиеся. На неподвижные (в том числе и на красный флаг) бык не отреагировал, а вот движущиеся атаковал все, вне зависимости от их цвета. В финале ролика один из ведущих, одетый в красный костюм, неподвижно стоял перед животным, в то время как два профессиональных бойца в чёрном дразнили быка. И бык снова отреагировал не на цвет, а на движение.

Учёные подтверждают: быки не различают цвета, однако видят белый чуть лучше других. Более того, быки ещё и близоруки. Поэтому движущуюся красную (или любого другого цвета) тряпку, находящуюся от него довольно далеко, бык, скорее всего, воспринимает как другое животное и поэтому бросается на тореадора.

Однако предполагается, что красный цвет мулеты и капоте был выбран не случайно. Коррида — довольно жестокое зрелище, поэтому алый цвет объясняется тем, что на нём менее заметна кровь.

Таким образом, красный цвет в корриде имеет своё утилитарное значение — маскировать кровь животного или тореадора. Однако бык не различает цвета и нападает на плащ только потому, что тот движется. Так что фразеологизм можно бы было переформулировать так: ”раздражает как быка любое движение”.