ВИДЕО | От Фигу до Шика: голы-шедевры в первых турах чемпионатов Европы

Подборка лучших голов первого тура ЕВРО-2020:



1. Патрик Шик. Матч Шотландия — Чехия (0:2), 14 июня, Глазго. Самый эффектный гол первого тура. Его автором стал Патрик Шик. Чешский нападающий заметил, что вратарь соперника Маршалл далеко вышел из ворот, и зряче пробил почти с центра поля. Мяч, пролетев 45,44 метра, влетел под перекладину!

До Шика никто на турнире не забивал с более дальнего расстояния. Чешский нападающий из "Байера" стал рекордсменом чемпионатов Европы с 1980 года — с тех пор, как ведется такая статистика. Чех подвинул на второе место дальний удар Торстена Фрингса по воротам голландцев в 2004-м и гол россиянина Владимира Бессчастных в ворота тех же чехов в 1996-м.

🇨🇿 Patrik Schick 𝗚𝗢𝗟𝗔𝗭𝗢!



🔥 Will there be a better effort than THIS in the first round of games? @GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/skA67Yqeik — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 14, 2021

2. Андрей Ярмоленко. Матч Нидерланды — Украины (3:2), 13 июня, Амстердам. При счете 2:0 в пользу голландцев на 75-й минуте украинец Ярмоленко нанес роскошный удар с 22-х метров. Мяч по дуге залетел в "девятку" — как ни старался Стекеленбург, предотвратить взятие ворот не сумел.

🚀 Will there be a better goal than THIS Andriy Yarmolenko golazo in the first round of games?@GazpromFootball | #EUROGOTR | #EURO2020 pic.twitter.com/9hoOxy8wcH — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 13, 2021





3. Штефан Лайнер. Матч Австрия — Северная Македония (3:1), 13 июня, Бухарест. Австрийцы открыли счет на 18-й минуте. Забитцер слева сделал диагональный навес к дальней штанге, где прибежавший в атаку защитник Лайнер в акробатическом прыжке аккуратно пробил с лета мимо Димитриевски.