Представитель Госдепа США: забота о правах человека находится в ДНК американского народа

— В конце пресс-конференции между президентом Байденом и корреспондентом CNN Кейтлэн Коллинз случилась небольшая перебранка. Она предположила, что встреча была не очень конструктивной. Но всё же — была ли она конструктивной?

— Как сказал президент Байден во время пресс-коференции, это была очень конструктивная встреча. У президента Байдена было два часа на то, чтобы поговорить с президентом Путиным в малом формате. Они беседовали очень долго, и президент Байден мог выразить своё мнение. Они говорили о сферах, где мы можем сотрудничать, и сферах, где у нас есть разногласия. Так что в этом смысле это была очень продуктивная встреча. И дальше нам нужно смотреть, как будут развиваться отношения между нашими странами, между США и Россией. Потому что президент Байден сказал, например, по поводу стратегической стабильности: он попросил, чтобы госсекретарь Блинкен и его военные коллеги встретились с партнёрами из России и обсудили вопросы стратегической стабильности. Через три-шесть месяцев вернёмся и посмотрим, что из этого выйдет. И будем двигаться дальше. Дипломатия — это не то, что можно сделать в один день, это процесс.

— Вы сказали, что саммит был конструктивным. А насколько конструктивным он был в отношении вопросов, которые волнуют жителей моей страны, включая Украину, Беларусь, ”угон” самолёта и, конечно, Алексея Навального.