17.06.2021, 17:43
У берегов Шри-Ланки затонуло судно с химикатами
Фото автора Josh Sorenson: Pexels
У берегов Шри-Ланки затонул контейнеровоз X-Press Pearl с 25 тоннами азотной кислоты и другими опасными химикатами. Специалисты не исключают экологической катастрофы. Об этом 17 июня сообщает RTVi со ссылкой на Associated Press (AP), пишет
Оператор X-Press Pearl, находившегося приблизительно в 18 км от города Коломбо, заявил, что судно оказалось под водой на глубине 21 метр.
Глава Управления по защите морской среды республики, в свою очередь, уточнил AP, что доставать затонувший корабль небезопасно из-за нестабильного положения моря. Известно, что этот период завершится не раньше сентября.
Пожар на судне начался 20 мая, когда оно ожидало входа в местный порт. Членов экипажа эвакуировали сразу после взрыва на борту. Возгорание могли спровоцировать перевозимые грузы.