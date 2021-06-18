ТАБЛИЦА | Три эстонских города вошли в ТОП-10 городов Европы с самым чистым воздухом!

В эти 323 города включены города 26 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.

Обращает на себя внимание, что из городов-миллионников в первой десятке по чистоте воздуха значится только один — Стокгольм. Следующим по величине населения идет Таллинн (чуть выше 390 000).

Все остальные участники первой десятки — с гораздо меньшим населением — от 58 до 259 тысяч человек.

Помимо Таллинна (4-е место) в ТОП-10 от Эстонии присутствуют Нарва (7) и Тарту (10).

По оценке ЕЕА, качество воздуха в 127 вошедших в таблицу городов хорошее, в 123 — среднее, а в 73 — плохое или очень плохое.

В целом в Европе качество воздуха вызывает беспокойство. По данным EЕА, только в 2018 году в 41 стране Европы умерли по причинам, связанным с загрязнением воздуха, свыше 400 000 человек.