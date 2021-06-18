18.06.2021, 11:06
ТАБЛИЦА | Три эстонских города вошли в ТОП-10 городов Европы с самым чистым воздухом!(2)
Foto: Kiur Kaasik
Европейское агентство по окружающей среде (European Environment Agency — ЕЕА) опубликовало таблицу, включающую 323 городов Евросоюза, ранжировав их по степени качества воздуха. В первую десятку вошли сразу три эстонских города.
В эти 323 города включены города 26 стран ЕС, а также Исландии, Норвегии и Швейцарии.
Обращает на себя внимание, что из городов-миллионников в первой десятке по чистоте воздуха значится только один — Стокгольм. Следующим по величине населения идет Таллинн (чуть выше 390 000).
Все остальные участники первой десятки — с гораздо меньшим населением — от 58 до 259 тысяч человек.
По оценке ЕЕА, качество воздуха в 127 вошедших в таблицу городов хорошее, в 123 — среднее, а в 73 — плохое или очень плохое.
В целом в Европе качество воздуха вызывает беспокойство. По данным EЕА, только в 2018 году в 41 стране Европы умерли по причинам, связанным с загрязнением воздуха, свыше 400 000 человек.