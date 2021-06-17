Самое унизительное для Кремля — если Америка начнет Россию игнорировать

Пока не видно, что у Запада в целом есть стратегия в отношении России. Трудно строить политику в отношении Субъекта, который существует за счет амбивалентности: ”Быть против Запада — Быть внутри Запада — Быть с Западом”.

Обе стороны давно пытаются найти модель ”сдерживания— диалога”. Но обе понимают этот баланс по-своему. В результате мы видим постоянные ”качели”: каждая попытка Москвы и Вашингтона ”перезагрузиться” заканчивается враждой. Понятно почему — совпадение тактических интересов неспособно смягчить несовместимость системных принципов.

Тот факт, что Вашингтон пытается сгладить конфронтацию с Москвой, говорит о том, что там есть и осознание опасностей в случае игнорирования России, и надежда на пользу диалога. Главное: Байден пришел к выводу, что изолировать Путина себе дороже.

США играют для России системную роль в любом качестве— и как противник, и как ситуативный партнер. Самое унизительное для державной логики — если Америка начнет Россию игнорировать. Но Россия может найти повод возвратить внимание! Вспомним апрельскую эскалацию вблизи украинской границы.

Ни одна нация не возбуждает у российской элиты столь сильные чувства. Америка воспроизводит у нее одновременно Веймарский синдром и злорадство по поводу ожидаемого упадка Америки.

Для США отношения с Россией важны для поддержания глобальной стабильности, но и для решения собственных внешнеполитических задач. Для России США значат гораздо больше, став внутрисистемным фактором. Эти отношения — подтверждение державности, которая остается позвоночником российской системы. Америка играет и роль ”Врага”, когда Кремлю нужно средство мобилизации общества. Чем слабее легитимация власти через выборы — тем нужнее ”Враг”.

Саммит выбросил на поверхность то, что можно назвать драмой, в которую вовлечены обе страны. Драма в том, что обе стороны не могут выскочить из ловушки взаимной враждебности. Обе стороны ищут способ управления несовместимостью своих принципов. Но постоянно теряют руль управления. В Женеве Байден и Путин попытались вернуть управление.

Россия демонстрирует высший класс эклектики. Кремль не устает утверждать, что США в упадке. Путин твердит, что США ”твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза”. Но если век Америки завершается, зачем требовать у США уважения и жаловаться на исходящие оттуда угрозы? И зачем соглашаться на саммиты?!

Это выглядит как политическая шизофрения. Но в ней сила! Нет ничего опаснее Субъекта, от которого не знаешь, что ожидать. Субъекта, который то готов дружить, то угрожает, демонстрируя ядерные боеголовки.

Вот и приходится Вашингтону искать диалог с системой, которая построена на игре в ”обманки”. Ирония в том, что пока обе стороны ищут точки соприкосновения, они оказались в тени китайского Дракона, который ждет шанса воспользоваться их враждой.

То, что Байден до саммита не выкатил болезненные санкции в отношении России и даже забыл о планируемых на 2 июня санкциях за отравление Навального, примечательно. Для Байдена ожесточение Кремля, видно, опаснее, чем недовольство в собственном лагере, требующего жести.

Вашингтону приходится мучительно искать способ сочетать борьбу за демократию и необходимость заниматься с Россией геополитикой. Каждый раз приходится выбирать, что важнее: Украина, Навальный и свободы или ракеты, Сирия, Иран, Афганистан. Пока ни одному американскому президенту не удалось решить проблему диссонанса.

На фоне рухнувших российско-американских отношений женевский саммит выглядит прорывом. Завершение ”войны посольств”, решение о начале консультаций по вопросам безопасности и региональных конфликтов говорит о желании выйти из окопов. Уважительные отзывы лидеров друг о друге (Байден: ”у нас был позитивный разговор”; Путин: ”говорим на одном языке”) и сама ”картинка” саммита позволяют предположить, что они нашли взаимное понимание. При этом они остались по разные стороны идеологической баррикады.