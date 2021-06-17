CNN: Путин получил от Байдена именно то, что хотел

Те, кто постоянно наблюдает за поведением российского президента, привыкли к такому уровню уверенности и снисходительности. Путин настолько привык к своей абсолютной власти на территории России, что идёт на встречу с самым влиятельным человеком на планете с чувством, что ему нечего терять.

Что касается незаконной аннексии Крыма Россией, Путин заявил, что военная деятельность его страны в регионе полностью соответствует международному праву и что именно американцы по факту являются агрессором, наращивающим военный потенциал на границах с Россией. Отвечая на деликатный вопрос о вступлении Украины в НАТО , он сказал, что ”обсуждать здесь нечего”.

”Человек этот знал, что нарушает действующий в России закон, он обязан был отмечаться как лицо, дважды осужденное к условному наказанию… Он хотел сознательно нарушить закон. То есть сознательно шел на то, чтобы быть задержанным”, — уверен президент России.

Когда его спросили о подавлении российской внутриполитической оппозиции, в частности об аресте Алексея Навального , президент России умудрился предположить, что известный оппозиционер сам хотел, чтобы его арестовали.

Говоря о внутренней политике России, Путин неоднократно подвергал критике стабильность и морально-политический авторитет Америки, обратив особенное внимание на январский бунт в Капитолии и убийство Джорджа Флойда . ”Там слово не успеешь сказать — уже стреляют”, — сказал он о чернокожих американцах.

”Что касается кибербезопасности. Мы договорились о том, что мы начнем на этот счет консультации. На мой взгляд, это чрезвычайно важно. Очевидно, что обе стороны должны взять на себя определенные обязательства”, — сказал он.

Отвечая на вопрос CNN о проводимых с российской территории кибератаках на учреждения США, Путин перевёл тему на кибератаки, которым подвергается Россия .

Несмотря на то, что в начале своей пресс-конференции Путин заявил, что не увидел ”никакой враждебности” между ним и Байденом, он тут же завёл уже знакомую всем антиамериканскую речь в стиле ”на себя посмотрите!”, чтобы отвлечь внимание от критики в адрес Российской Федерации.

С чем ушёл Путин



Получившийся образ саммита оказался подходящим для внутренних потребностей Путина. Встречу предложили США, и Кремль, и Белый дом подтверждают, что Путин является лидером такого же уровня, что и Байден.

”Это именно то, чего хочет Кремль. Говорить с США на равных и таким образом, чтобы другая сторона не требовала изменения точки зрения в качестве условия к началу диалога, — говорит Олег Игнатов, ведущий аналитик Crisis Group из Москвы. — Нет сомнений в том, что Путин продолжит испытывать Байдена, если переговоры зайдут в тупик или примут в невыгодный для Москвы оборот. Это ещё не начало нормализации отношений. Это пауза перед дальнейшим их ухудшением”.

И как бы противоестественно не смотрелись попытки Путина поддеть президента США, каждый шаг российского президента был сделан с расчётом на то, какую роль он сыграет для него внутри страны.

Кир Джайлз, старший научный сотрудник программы ”Россия и Евразия” Королевского института международных отношений Великобритании, отмечает, что указание на противостояние с США является большим подспорьем для упрочнения позиций Путина у себя дома.

”Его толковые ответы как на безобидные вопросы от прирученных российских СМИ, так и на поставленные иностранными журналистами серьёзные задачи ещё больше поднимут его в глазах тех россиян, которые разделяют его убеждения, что опасным, непредсказуемым и агрессивным партнёром в отношениях является именно Запад”, — говорит он.

Конечно, то, что произошло в среду, ещё сыграет свою роль в развитии укоренившейся в последнее десятилетие парадигмы: как бы жёстко Запад не вёл переговоры по российским вопросам, он оказался неспособным повлиять на Путина и его союзников. С точки зрения оппонентов Путина, никаких толковых негативных последствий для человека, который отравляет политических оппонентов, вмешивается в выборы в других странах, поддерживает сирийского диктатора Башара аль-Асада, проводящего бомбардировки своей собственной страны, и аннексирует чужие территории, не последовало.

В глазах многих сторонников Путина его встреча с президентом США станет доказательством того, что действия главного российского авторитета полностью оправданны. Они вполне могут утверждать, что он обоснованно согласился работать с США по таким важным международным вопросам, как безопасность и возобновление дипломатической деятельности. Но сделал он это, одновременно подчеркивая недостатки американского общества и защищая своё собственное.

Саммит дал Путину возможность ещё и избежать последствий ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, поскольку США теперь вряд ли смогут ввести дополнительные экономические санкции в отношении России или сделать Путину выговор за аресты инакомыслящих. Для грядущих в этому году парламентских выборов в России это будет только на пользу.

Говоря коротко: Путин отправился в Женеву и получил там именно то, что хотел. И покинул Швейцарию с огромной дипломатической победой, просто явив себя миру.

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