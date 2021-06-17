Каждый микрорайон от Вяо и до Паэ теперь можно... послушать!(3)
Каждый микрорайон, от Вяо и до Паэ теперь можно послушать. Если вы будете гулять, например, по Сикупилли, вы сможете по-новому открыть это место через музыку. Заметить то, что раньше не замечали. Почувствовать дыхание города, услышать стук сердца дорог.
Живые инструменты, напевы Сетомаа, пианино, современные ритмы, лишь малая часть того, что ждет вас в этом альбоме.
Гарантируем, что после прослушивания вы несколько дней будете напевать припев из композиции Мустакиви.
Молодые музыканты: Кирилл Жуков, Дамиан Елагин, Александр Ларенс, Сергей Власов вложили сердце и душу в этот проект. Поддерживал и продюсировал Виктор Панасенко.
Благодарим за помощь в реализации проекта Британский совет, НКО Lasnaidee, Ласнамяэский молодежный центр и Александра Иванова из группы (Kaschalot).