ФОТО | Пожар вновь уничтожил церковь Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу

В пожаре никто не пострадал, но во время пожара убранство церкви полностью сгорело. Как сообщает Департамент охраны памятников старины, в огне полностью уничтожен иконостас. Для восстановления церкви на этой недели пройдут реставрационные толоки.

Поскольку есть подозрения на поджог, полиция начала расследование. Инициировано уголовное производство на основе параграфа, касающегося порчи и уничтожения культурного наследия. Церковь уже горела в этом году 14 февраля.

Посмотреть на причиненный пожаром ущерб можно на фотографиях в Facebook, которыми поделился Департамент охраны памятников старины.