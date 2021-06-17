17.06.2021, 15:10
ФОТО | Пожар вновь уничтожил церковь Казанской иконы Божией Матери в Нарва-Йыэсуу(1)
Muinsuskaitseamet
Рано утром в четверг, 17 июня, в Нарва-Йыэсуу на улице Вабадузе начался пожар в церкви Казанской иконы Божией Матери. Когда спасатели прибыли на место, деревянная церковь горела открытым пламенем.
В пожаре никто не пострадал, но во время пожара убранство церкви полностью сгорело. Как сообщает Департамент охраны памятников старины, в огне полностью уничтожен иконостас. Для восстановления церкви на этой недели пройдут реставрационные толоки.
Поскольку есть подозрения на поджог, полиция начала расследование. Инициировано уголовное производство на основе параграфа, касающегося порчи и уничтожения культурного наследия. Церковь уже горела в этом году 14 февраля.
Посмотреть на причиненный пожаром ущерб можно на фотографиях в Facebook, которыми поделился Департамент охраны памятников старины.